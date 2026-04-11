Pevačica Maja Nikolić i voditeljka Sanja Marinković imale su jednom prilikom raspravu usred emisije, kada su se sukobile tokom razgovora.

Naime, Sanja je Maji skrenula pažnju na određene stvari, a pevačica je potom poručila da je više ne mora zvati u emisije.

-Pošto si mi se tako obratila, nemoj me više zvati ni za jednu emisiju - rekla je Nikolićeva nakon kratke rasprave.

-Ako hoćeš da poštuješ emisiju i da budeš gost, budi. Ako nećeš, nemoj - odbrusila joj je voditeljka.

Zaprošena plastičnim prstenom

Podsetimo, Maja Nikolić otkrila je nedavno da je pronašla ljubav svog života i da se verila.

Iako je priznanjem iznenadila javnost, mnogi su se šokirali kada je otkrila da je verenički prsten koji je dobila zapravo plastičan.

Ona je sa ponosom pokazala prsten i otkrila da njen izabranik nije deo javnog života, te da ne želi da se medijski eksponira. Ipak, nije krila sreću, pa je bez zadrške pričala o partneru.

- Našla sam pravog muškarca. Lep je, prezgodan, moćan, visok, uspešan, mojih godina. Nikada nisam volela mlađe muškarce i to se neće promeniti. Izvinjavam se mladima, ali to jednostavno nije moj izbor - poručila je Maja.

Ono što je posebno privuklo pažnju jeste sam verenički prsten, za koji je pevačica priznala da nema nikakvu materijalnu vrednost, ali da za nju predstavlja sve.

- Verenički prsten je prelep i fantastičan, iako je od plastike. Meni nisu potrebni brilijanti kada imam čoveka koji ima srce kao brilijant. Ljubav je svetinja - istakla je za Kurir.