Tužilaštvo u Parizu pokrenulo je istražni postupak kako bi utvrdilo da li je neimenovana izraelska kompanija vršila zlonamerni uticaj na lokalne izbore u Francuskoj nakon optužbi koje je podnelo više kandidata krajnje levice navodeći da su bili mete kampanje dezinformacija, piše Reuters.

Istraga će ispitati optužbe tri člana krajnje levičarske partije Nepokorena Francuska (LFI) koji tvrde da su bili žrtve kampanje lažnih optužbi, manipulacija na društvenim mrežama i lažnih montiranih fotografija koje je objavljivala izraelska kompanija, prenosi Figaro.

Reč je o Sebastijenu Deložiju, kaniddatu iz Marseja i Fransoa Pikemalu iz Tuluza koji su izgubili izbore i Davidu Žirou iz Rubea koji je pobedio na izborima i postao gradonačelnik.

"Uđete u svoja kola i vidite bilbord sa vašim imenom i QR kodom koji vodi ka lažnim optužbama za silovanje", opisao je Deloži prošle nedelje u razgovoru sa novinarima kako je vođena kampanja protiv njega.

Pikemal je rekao da je njegova kampanja bile praćena širenjem dezinformacija i najgorih kleveta na internetu, zajedno sa objavljivanjem lozinki njegovih profila na društvenim mrežama.

Sva trojica kandidata LFI tvrde da su bili mete zlonamerne kampanje zbog svoje podrške Palestincima.

Tužilačka istraga je pokrenuta nakon što je Viginum, agencija francuske vlade za borbu protiv dezinformacija na internetu, saopštila da je primetila "sistem veštačkog ili automatizovanog širenja očigledno netačnog ili obmanjujućeg sadržaja".

"Ova zlonamerna kampanja, u kojoj učestvuje akter lociran u inostranstvu, može da ugrozi fundamentalne interese francuske nacije i da građanima namerno ometa pristup informacijama", saopšteno je iz Vignuma.