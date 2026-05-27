Američki novinar i politički komentator Tomas Pauken Drugi, koji više od deset godina živi u Kini, suočen je u SAD s krivičnom prijavom zbog sumnje da je delovao kao agent kineske vlade.

Prema sudskim dokumentima FBI, kako piše Politico, Pauken je navodno pripremao poverljive izveštaje za kineskog operativca koji mu je rekao da se informacije prosleđuju kineskom predsedniku Si Đinpingu.

FBI tvrdi da je Pauken takođe pristao na poligrafsko testiranje na zahtev kineskog kontakta i da je drugoj osobi u SAD, koja je pokušavala da dobije posao u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa, dostavio mobilni i lap top računar.

Uhapšen u februaru

Pauken je FBI rekao da je odbijao zahteve za dostavu poverljivih informacija, ali je priznao da je smatrao kako postoji "80 odsto šansi" da bi osoba koju je povezao s kineskim operativcem mogla Kini da dostavlja poverljive podatke.

Ta osoba, čije ime nije objavljeno, nije dobila posao koji je želela u Trampovoj administraciji, ali danas radi u jednoj američkoj državnoj agenciji, navodi FBI.

Pauken je uhapšen u februaru i od tada je u pritvoru. Sud je u martu odbio zahtev za puštanje na slobodu do početka suđenja.

Moguće priznanje krivice

Sudija Leoni Brinkema zakazala je za petak ročište koje u američkom pravosuđu često prethodi nagodbi ili priznanju krivice. Tužilac je prošlog meseca naveo da je s Paukenovim advokatima vodio "produktivne razgovore" o mogućem rešenju slučaja.

Njegov dvokat Čarles Burnham tvrdi da Pauken nije optužen za špijunažu ni za odavanje poverljivih podataka.

"Vlada tvrdi da je radio profesionalno posao za stranu vladu bez potrebne registracije", rekao je Burnham.

FBI pokušao da ga koristi kao dvostrukog agenta

Prema dokumentima, FBI je Paukena pokušao da koristi kao dvostrukog agenta nakon što su ga američke vlasti ispitale početkom 2025. godine po povratku iz Kine.

Agenti su mu navodno rekli da nastavi s planovima "kao da se ništa nije dogodilo" kako ne bi izazvao sumnju kineskog Ministarstva državne bezbednosti.

Kad se ponovno vratio u SAD, FBI je nadzirao njegov sastanak u jednom hotelu u Vašingtonu, gde je drugoj osobi navodno predao SIM karticu i ponudio bonus od 10.000 dolara za saradnju s kineskim kontaktom. Nakon tog sastanka Pauken je uhapšen.

Pisao knjigu o odnosima SAD i Kine

Pauken je pisao pod pseudonimom Tom Mekgregor i autor je knjige iz 2019. godine "Ameirka protiv Kine: Od trgovinskog rata do recipročnog sporazuma" (US Vs China: From Trade War To Reciprocal Deal).

Sin je republikanskog političara Toma Paukena, bivšeg zvaničnika iz Reaganove administracije i nekadašnjeg predsednika Republikanske stranke u Teksasu.

Prema FBI, mlađi Pauken koristio je pseudonim na zahtev svog oca, koji nije želeo da ga povezuju sa sinovim aktivnostima u Kini i radom za kineske državne medije.