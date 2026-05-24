Unutrašnji rat i opšte rasulo nastalo je među onima koji uništavaju svoj grad i onih koji iste te nerede prezentuju na svojoj televiziji, tražeći opravdanja za vandalsko ponašanje blokadera.

Na društvenim mrežama nakon skupa koji je sinoć održan, i na kom nismo čuli nijedan konretan predlog, već smo isključivo mogli da vidimo nasilje i nerede, nastalo je prepucavanje između blokadera i blokadera sa N1 televizije.

Blokaderi sa N1 su stigli dotle da se pravdaju blokaderima sa fakulteta, a ovi drugi ih, uprkos svemu, javno vređaju i napadaju kao da sutra ne postoji!

Naime, nalog "FTN se budi" brutalno je opleo po izveštavanju N1, nazivajući njihov dnevnik "sramotnim" i optužujući ih za loše kadrove i loš izbor delova govora učesnika skupa.

Novinarka blokaderske N1, Maja Nikolić, nije im ostala dužna, već im je sasula surovu istinu u lice i javno ih ponizila pred celom Srbijom!

"Sledeći put ću zvati admina ovog naloga da pitam koji delovi govora su ok da isečem", poručila je Nikolićeva ironično, a onda im zadala ključni udarac rečima da bi snimatelji N1 mogli da se potrude jer izgleda ništa nije valjalo, dodajući: "Na RTS su verovatno snimali bolje i pustili bolje izjave!"

Sve ovo samo potvrđuje da ova okupljanja nemaju nikakve veze sa interesima naroda, već je u pitanju ogoljena borba, sujeta i međusobno optuživanje unutar propale scene.

Dok se jedni pravdaju, drugi bljuju vatru i uvrede, a treći ih javno ismevaju!