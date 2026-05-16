Voditeljka Sanja Marinković u jednoj od nedavnih epizoda emisije „Magazin In“ ugostila je pevačicu Vesnu Đogani, a njihovo gostovanje nije prošlo bez tenzija.
Tokom razgovora na temu privlačenja pažnje, došlo je do neslaganja u stavovima, što je dovelo do otvorenog sukoba mišljenja između Sanje i pevačice Vesne Đogani pred kamerama.
- Nije svaka pažnja dobra pažnja. Znači, vodi računa čak i kada privlačiš pažnju čime je privlačiš. Treba malo i otmenosti da prođe da se to shvati. Volim da moja publika tako razmišlja - podvukla je
voditeljka, a onda se Vesna nadovezala.
- Izvini Sanja, ali to sam i rekla. Treba paziti da li je privlačiš svojim intelektom i dobrim delima ili nečim što je previše. To su razni stepenovi sreće i kako sazrevamo. Kada smo bili mlađi... - ostala je pri svome Vesna, ali ju je prekinula voditeljka Jovana Jeremić.
- Svaki marketing je dobar marketing - umešala se Jovana Jeremić.
- U našoj zemlji da, ali u svetu nije - dodala je Vesna u "Magazinu In".
