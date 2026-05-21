Osim što su bile najbolje prijateljice i poslovno su sarađivale, a nakon 25 godina, Vesna Dedić i Sanja Marinković, prekinule su dugogodišnje prijateljstvo.

Mnogo se spekulisalo o razlozima, a Vesna je jednom prilikom progovorila o njihovom odnosu i tada istakla da se oseća iznevereno.

- Sanja je dala izjavu da smo bile dobre koleginice 25 godina, a ja da smo bile prijateljice. Podnela sam svoju emotivnu bol zbog činjenice da sam 25 godina bila dobar prijatelj i zaista sam to doživljavala, kao duboko, odano prijateljstvo. Ispostavilo se da sam posle toliko godina izneverena kao prijatelj - započela je voditeljka.

- Sanjina izjava je potpuno čista u odnosu na njenu savest. Rekla je da smo 25 godina bile koleginice. Ako tako gledaš, ja sam ispala jako naivna i očigledno kasno dobila informaciju da smo koleginice, a ne prijateljice - dodala je Dedićeva.

"Nijedna vrsta saradnje ne dolazi u obzir"

Na pitanje, zbog čega je došlo do sukoba, Vesna je iskreno odgovorila:

- Izneverena sam. Ne jednom, u pitanju je dugogodišnji proces, ali sam kasno dobila informaciju i kasno sam se sa tim suočila. Nas dve u prijateljskim odnosima nismo duže od godinu dana, ali čak ni najbliži prijatelji koji su primećivali da se nešto dešava, nisu imali hrabrosti da pitaju, jer su znali koliko Sanju volim i koliko sam odan prijatelj. Moja majka, brat, snaha, Lenka i Sanja Marinković su bili zabranjene teme za analizu bilo mojih partnera ili prijatelja - ispričala je Vesna, a potom otkrila da je sa Sanjom prekinula ne samo prijateljske već i sve poslovne odnose.

- Raskinut je ugovor sa knjigom Sanje Marinković, tako da je moja izdavačka kuća više ne prodaje. Nijedna vrsta saradnje sa Sanjom, ni poslovna ni privatna više ne dolazi u obzir. Između nas se nije desio jedan sukob, već je proces razdvajanja moralno, ljudski, u svakom smislu trajao. Desilo se milion stvari do konačnog kraja - zaključila je voditeljka tada za domaće medije.

