Starleta Ava Karabatić (38) danas je primljena u Urgentni centar u Beogradu zbog vidljivih povreda u predelu glave i lica, kako nezvanično saznaje Telegraf.

U bolnicu je dovezena sanitetskim vozilom, nakon čega joj je medicinsko osoblje konstatovalo povrede.

Incidentu je, kako se saznaje od izvora upućenog u slučaj, prethodila verbalna rasprava između nje i njenog partnera L. Z. (35), nakon koje je navodno došlo i do fizičkog kontakta.

Prema navodima izvora, sukob se dogodio u stanu u Beogradu, a L. Z. joj je, kako je Karabatićeva navodno izjavila, naneo udarce rukama.

O slučaju je obaveštena policija, a Karabatićeva je, uz medicinsku dokumentaciju i povrednu listu, upućena da da izjavu u nadležnoj policijskoj stanici.

Mediji su pokušali da kontaktiraju starletu povodom ovog slučaja, ali se ona nije javljala na pozive.

Alo/Telegraf