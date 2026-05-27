Direktor američke svemirske agencije (NASA) Džared Ajzakman izjavio je danas da se "Amerika vraća na Mesec, ovoga puta da tamo i ostane", objavljeno je na sajtu NASA .

Zahvaljujući američkom predsedniku Donaldu Trampu za podršku ambicijajma SAD na Mesecu, Ajzakman je rekao da povratkom na Mesec NASA želi da inspiriše radoznalost i da utvrdi šta na Mesecu može da funkcioniše, a šta ne, jer, kako je rekao, Mesec je istovremeno i lepo i neprijateljsko okruženje.

"Na sunčevoj svetlosti površina Meseca može da se zagreje na više od 250 stepeni Celzijusa, a u mraku može da padne znatno ispod - 200 stepeni Celzijusa. U kraterima koji su stalno u senci nalaze se oblasti od velikog interesa koje nisu bile izložene sunčevoj svetlosti milionima, čak i milijardama godina. U tim oblastima temperature mogu da padnu znatno ispod - 400 stepeni Celzijusa", rekao je Ajzakman, preneo je Skaj njuz.

On je dodao da nema atmosfere koja bi ublažila ove ekstreme, nema zaštite od radijacije i solarnih čestica, a površina Meseca je izložena neprekidnim udarima meteorita.

On je istakao da je krajnji cilj lunarne misije da se nauči kako da se život na Zemlji učini boljim.

NASA sada otvoreno govori o formiranju trajne lunarne baze, a ne samo o povremenim misijama. Administracija Džareda Ajzakmana predstavila je plan vredan oko 20 milijardi dolara koji predviđa desetine robotskih i ljudskih misija tokom narednih godina, sa ciljem da ljudi stalno borave na Mesecu početkom naredne decenije.

Posebno je značajno što je fokus prebačen na južni pol Meseca, gde NASA veruje da postoje velike količine zaleđene vode u kraterima koji nikada nisu bili izloženi Sunčevoj svetlosti. Upravo te oblasti Ajzakman opisuje kao jedno od najvažnijih mesta za buduća istraživanja jer bi led mogao da se koristi za proizvodnju vode, kiseonika i raketnog goriva.

Ajzakman insistira da Mesec bude „poligon“ za buduće letove na Mars. Prema njegovom planu, NASA želi da na Mesecu testira:

dugotrajni boravak ljudi u ekstremnim uslovima,

zaštitu od radijacije,

proizvodnju energije,

lokalnu proizvodnju goriva i vode,

autonomna vozila i robotske sisteme.

Dodatnu pažnju izaziva i politička dimenzija projekta. Administracija Donalda Trampa predstavlja povratak na Mesec kao deo „američkog liderstva u svemiru“ i svojevrsnu trku sa Kinom, koja takođe ubrzano razvija sopstveni lunarni program. U NASA dokumentima se navodi da će se „uspeh ili neuspeh meriti mesecima, a ne godinama“.

Zanimljivo je i da NASA razmatra odustajanje od dosadašnjeg koncepta orbitalne stanice Gateway oko Meseca i preusmeravanje novca direktno na izgradnju baze na površini.

Program Artemis već je napravio veliki korak ove godine kada je misija Artemis II uspešno obavila prvi let ljudi oko Meseca još od 1972. godine. Četvoro astronauta tada je obišlo tamnu stranu Meseca i vratilo se na Zemlju, što NASA vidi kao ključnu pripremu za buduće sletanje i trajni boravak ljudi na lunarnom tlu.