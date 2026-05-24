Voditeljka popularnog rijaliti programa Elita, Maša Mihailović, ponovo je slobodna! Nakon pet godina ljubavi, stavila tačku na vezu i raskinula veridbu, a o detaljima ovog emotivnog kraha progovorila je pred milionskim auditorijumom.

Gostujući u emisiji "Magazin In", komentarisala je aktuelne teme, ali i intrige iz privatnog života, pa se dotakla svog emotivnog statusa.

Sanja Marinković je već na samom početku emisije direktno načela temu, i podsetila publiku na Mašin prethodni emotivni status.

- Mašo, ti si prošli put kod mene bila verena, šta se desilo? - pitala je voditeljka.

-Jeste se promenio status, znaš da je to dugo i trajalo, pet godina... Ne bih previše o tome govorila, putevi su nam se razišli, kao i većini parova posle tolikog perioda. Mladi smo ušli u vezu, tako da smo se prirodno i razdvojili, ništa se loše nije desilo - otkrila je Maša.

Mene zanima da li si vratila prsten ili zadržala? - dobila je sledeće pitanje.

Maša je tom prilikom iznenadila prisutne u studiju i otkrila da je verenički prsten, iako je veza raskinuta, ipak zadržala za sebe.

-Nisam ga vratila. To je ipak uspomena na jedan lep period mog života. Ne gledam na to kao na nešto negativno, već kao na deo mene i mog odrastanja - iskreno je rekla.

Dodala je i da danas na celu situaciju gleda mnogo zrelije nego ranije, kao i da između nje i bivšeg partnera nema zle krvi.

-Ostali smo u korektnim odnosima, što je najvažnije. Svako je nastavio svojim putem i mislim da je to najzdravije rešenje za oboje - zaključila je Maša.

Na kraju je istakla da je trenutno fokusirana na sebe, svoje ciljeve i karijeru, te da joj prija period bez emotivnih turbulencija.

-Prija mi ovaj mir. Posvetila sam se sebi i nekim stvarima koje sam ranije zapostavljala. Ljubav će doći kada dođe vreme za nju.

