Voditeljka Bojana Lazić danas je među prvima stigla na snimanje emisije "Pinkove zvezde".

Kao i uvek, bila je raspoložena da prokomentariše aktuelne teme i dešavanja na estradi.

Iako je, kako kaže, sustigao umor zbog svakodnevnih snimanja, priznaje da mora da radi i da je dobro raspoložena.

- Uvek sam lepo raspoložena, to je opšte poznato. Ove nedelje mi je šesti dan kako radim od jutra do večeri. Ne osećam noge, ali moram da radim - kaže Bojana, pa u šali otkriva odakle crpi energiju:

-Ne znam ni sama, ovo je poslednji talas moje mladosti - rekla je kroz smeh.

Nedavno je kupila skupoceni automobil, ali ga još nije preuzela.

-Auto je stigao prekjuče, ali još nisam stigla da odem po njega. Nadam se da ću ugrabiti vreme da odem sutra ili posle Uskrsa, kada se vratim sa puta - istakla je ona.

Takođe je prokomentarisala izjavu Lune Đogani da su je neki pevači, poput Igora Panića Nućija i Mihajla Veruovića Vojaža, ignorisali kada ih je pozvala da gostuju u emisiji, te otkrila da li je i ona imala takvo iskustvo:

-U poslednje vreme mi svi odgovore, ali Luna je u pravu, to je češće sa mlađom generacijom. Sa velikim zvezdama nikada nisam imala problem. Ne volim kada neko odlaže ili se prenemaže i neće da peva u studiju. Mi zovemo pevače koji znaju da pevaju, ali problem je što su često umorni jer vikendom imaju nastupe. Ipak, kada se napravi dogovor, lepo je da se ispoštuje - konstatovala je Lazićeva.

Voditeljka se osvrnula i tvrdnju Đoleta Đoganija da je mladi pevač Jakov Jozinović ugrozio karijeru kolegi Dragomiru Despiću Desingericu.

.Ne slažem se. Desingerica je velika zvezda i ima ozbiljnu harizmu i X faktor, ništa nije slučajno - naglasila je, pa dodala:

-Kandidati ga podržavaju. Bila sam sa starijim ljudima koji kažu da ga obožavaju. Desingerica ima istančan ukus kada bira kandidate - dodala je Bojana.

O povratku Brunclikove u Pinkove Zvezde

Govoreći o povratku Zorice Brunclik, istakla je da se pevačica vraća pre duela, krajem aprila.

-Šta sam vam rekla? Da će se vratiti. Očekujemo je uskoro, pre duela. Zorica nas je sve vreme pratila i pozdravljala putem linka. Vratiće se, garantujem, nadam se za nepuni mesec dana - priznala je ona.

Voditeljka je otkrila i da se pevačica tokom snimanja dopisuje sa suprugom Miroljubom Aranđelovićem Kemišom, te da je sve vreme na vezi i kandidatima sugeriše šta da pevaju i obuku, ostajući im mentor i podrška.

