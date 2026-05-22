Najgledanije muzičko takmičenje u regionu, „Pinkove zvezde“, ponovo otvara vrata novim talentima! Nova sezona donosi još više vrhunskih nastupa, emocija, iznenađenja i priliku da anonimni pevači i pevačice postanu nova velika muzička imena. Tokom godina, „Pinkove zvezde“ iznedrile su brojne izvođače koji danas imaju uspešne karijere i publiku širom regiona. Upravo zato ovo takmičenje važi za jednu od najvećih prilika za sve koji sanjaju profesionalnu muzičku karijeru i veliku TV scenu.

Aktuelnu sezonu obeležava jedan od najatraktivnijih i najkomentarisnijih žirija do sada. U crvenim stolicama nalaze se Jelena Karleuša, Dragan Stojković Bosanac, Viki Miljković, Zorica Brunclik i Dragomir Despić Desingerica — spoj ogromnog iskustva, estradne energije, savremenog zvuka i različitih muzičkih senzibiliteta. Publika ih već mesecima prati zbog direktnih komentara, burnih rasprava, emotivnih reakcija i iskrenih saveta kandidatima, a upravo taj spoj različitih karaktera čini „Pinkove zvezde“ jedinstvenim šou-programom.

Svi članovi aktuelnog žirija prisustvovaće audicijama, gde će imati priliku da uživo čuju nove kandidate i među prvima prepoznaju buduće zvezde. Kandidati će pred njima pokazati glas, emociju, interpretaciju, energiju i harizmu — sve ono što je potrebno za veliki uspeh na sceni. Žiri će tokom audicija obraćati pažnju na intonaciju, ritam, izbor pesme, sigurnost u izvođenju, ali i ono najvažnije — autentičnost i emociju koju kandidat prenosi publici. Ovo je prilika za sve koji veruju u svoj talenat, žele da izađu iz anonimnosti i naprave prvi veliki korak ka estradnoj karijeri.

AUDICIJE ĆE SE ODRŽATI:

2. jun — Tuzla — hotel Salis

3. jun — Banja Luka — hotel Bosna

4. jun — Sarajevo — hotel Holiday

9. jun — Niš — RTV Belle Amie

10. jun — Novi Sad — Novosadska TV

11. jun — Beograd — RTV Pink

16. jun — Podgorica — hotel Podgorica

