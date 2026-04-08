Splićanin i njegova nevenčana supruga uhapšeni su pre dve godine nakon što je hrvatska policija u dvorištu pronašla zakopana tela dvoje njihove dece, a treće živo ali neuhranjeno! Mališane su izgladnjivali do smrti, a iza svega stoji zastrašujuća sekta kojoj roditelji pripadaju!

Stravičan prizor zatečen je u dvorištu porodične kuće u opštini Ljubešćica kod Varaždina u Hrvatskoj, a ono što je otkriveno šokiralo je ceo Balkan. Pronađena su dva tela dece starosti oko godinu dana zakopana pod zemljom, a treće je zatečeno u kući u teškom stanju zbog neuhranjenosti. Reč je o devojčici od tri godine.

Roditelji su se po hapšenju deklarisali kao pripadnici Mesijanskih Jevreja , a otac je čak po dolasku policije sam pokazao gde su zakopana tela dece.

Prijatelji ističu da je otac dece ušao sektu gde je i upoznao suprugu, s kojom se i oženio u skladu sa dozvolom, obredima i pravilima verske sekte u koju je ušao.

Mesijanski Jevreji je naziv za jedan sinkretički pokret, versku sektu koja je spoj starozavetnog judaizma koji prihvata Isusa za mesiju, odnosno spasioca. Ova sekta se razlikuje od tradicionalnog judaizma zbog toga što tradicionalni Jevreji još uvek čekaju mesiju prorečenog u Tanahu (Stari zavet), dok je za Mesijanske Jevreje spasitelj došao, a on je Isus. Mesijanski Jevreji prihvataju i Novi zavet, ali osnova njihovih učenja je Tanah.

Mesijanski Jevreji sebe smatraju za pripadnike judaizma; međutim, sve judaističke institucije njih broje u hrišćanske grupe. Pripadnici Mesijanskih Jevreja su pored ne-Jevreja naročito Jevreji koji su primili hrišćansku veru. Teološki stoje blizu evangelista.

