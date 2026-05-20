Zorica Brunclik je sa Miroljubom Aranđelovićem stigla na današnje snimanje Pinkovih zvezda, a njen odgovor na pitanje o Vesni Zmijanac je šokirao sve prisutne.

Iako je došla raspoložena, te potvrdila da se dobro oseća, ovakav nastakav razgovora niko nije očekivao.

- Zorice, da li ste se čuli sa Vesnom Zmijanac nakon koncerata? - upitali su je dok je ulazila u studio.

Međutim, Kemiš se prvi nadovezao i dao kratak odgovor, ali ni Zorica nije ostala bez reči.

- Doviđenja, prijatno! - rekao je Kemiš, a onda se okrenula Zorica i dodala:

- Jeste li dobro? - rekla je kratko.

Vesna plakala zbog Zorice

Podsetimo, o Zoričinom zdravlju tokom perioda oporavka je nedavno govorila Vesna Zmijanac koja je kroz suze istaka da se nada čudu koje će pevačicu dovesti do ozdravljenja.

- Ne znam kako je, ne smem ni da pitam mnogo. Od srca joj želim da bude dobro. Počela sam da plačem jer sam još ranije znala da joj je loše. Mnogo volim Zorku i njene pesme i mnogo mi je žao što je bolesna. Možda postoji neko čudo da se izleči i ozdravi. Mnogo dobrih pesama je ostavila i sjajan je pevač. Tek kasnije ćemo osetiti posledice ovoga, osipamo se i ne volim to. U pitanju je ozbiljno zdravstveno stanje - rekla je Vesna, pa otkrila da je kontaktirala njenog supruga Miroljuba Aranđelovića Kemiša, koji je bio uz nju tokom hitne operacije:

- Pričala sam sa Kemišom i on mi je rekao da je operisana i da će da vide da li će da se poboljša nešto. Dalje nisam pitala, niti sada to radim. Čekam da mi kažu da je bolje - zaključila je u podkastu kod Bokija 13.

