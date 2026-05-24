Voditeljka Bojana Lazić ugostila je muzičku divu Zoricu Brunclik i Miroljuba Aranđelovića Kemiša.

Tokom emisije, Zorica Brunclik je govorila o kolegama iz žirija, te je otkrila sa kim je najbliža i ko je najviše poštuje:

- Najveće poštovanje imam od Jelene, Dragan je stari vuk estrade i posla, mi se uvažavamo, ali samo to, Viki se jako bori za sebe, i ona često zaboravi ko je ko, izgubi kompas, šta sme šta ne sme, mogu majka da joj budem, a ona se često ponaša klinački, a Stepić (Desingerica) je po rečima Viki Miljković, dobar čovek, a ja joj verujem - rekla je Zorica.

- Mislim da je dobar čovek, video sam kako se ophodi prema porodici i ćerki, on ne može da bude loš čovek kada se tako ponaša sa ćerkom - dodao je Kemiš.



- On samo ne zna da se zaustavi, treba da zna kada je šala, šala, a kada je ozbiljno. I iskreno mislim da se Viki i Desingerica dogovaraju, i da su oni klan, ali moram da kažem, mi kada se završi emisija, mi smo svi super, to su samo sukobi mišljenja - rekla je Zorica i stavila do znanja da niko ne treba da brani Desingericu.

Sada je, kako tvrdi izvor blizak reperu, isplivala i informacija o njegovim visokim honorarima.

Prema tim navodima, on zarađuje ogromne sume po nastupu i sve češće nastupa uz plejbek.

- Ma sve je počelo od one patike i udaranja. Tada su vlasnici klubova počeli da ga nenormalno često zovu da nastupa jer su videli da može lagano da napuni klub. Deca i tinejdžeri su "otkinuli" za njim - rekao je izvor.

