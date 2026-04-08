General Den Kejn, komandant Združenog generalštaba američke vojske, izjavio je danas da su Sjedinjene Američke Države ostvarile sva tri vojna cilja koja je postavio američki predsednik Donald Tramp.

On je pozdravio sporazum o prekidu vatre, ali je rekao da su SAD i dalje spremne da nastave borbene operacije "ako to od njih to dube zatraženo", prenosi je ABC njuz.

Kejn je odao poštu 13 pripadnika vojske poginulih u operaciji pre nego što je izneo američka dostignuća u Iranu.

On je rekao da je američki predsednik Donald Tramp, kada je naredio početak napada, postavio je "tri različita vojna cilja: uništiti balističke rakete i dronove, uništiti iransku mornaricu i uništiti njihovu odbrambenu industrijsku bazu kako bi se osiguralo da Iran ne može ponovo da deluje vojno i politički van svojih granica".

Kejn je naglasio da su SAD ostvarile ciljeve.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif saopštio je jutros da su se Iran, Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici dogovorili o trenutnom prekidu vatre, koji stupa na snagu odmah i obuhvata sve zone sukoba.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je prethodno da se nakon razgovora sa rukovodstvom Pakistana složio da dođe do prekida vatre između SAD i Irana u periodu od dve nedelje.

Ubrzo nakon što je predsednik SAD Donald Tramp objavio da je postignut dvonedeljni sporazum o prekidu vatre, iranske vlasti su objavile saopštenje u kojem potvrđuju sporazum, navodeći da sporazum uključuje ''kontinuiranu iransku kontrolu nad Ormuskim moreuzom''.