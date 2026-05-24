Muzičko takmičenje Pinkove zvezde i ove subote izazvalo je veliku pažnju javnosti, a ovog puta u pravi sukob ušle su Jelena Karleuša i Zorica Brunclik i to zbog kandidata Viki Miljković.



Nakon nastupa Jovana Gavrilovića nastao je žestok sukob između Zorice Brunclik i Jelene Karleuše i to oko pesama koje je Jovan pevao.

- Gde nalaziš ove seljoberske pesme - rekla je Jelena.

- Sad si preterala svaku meru, ovu pesmu je komponovao i svirao Miroljub, ovu prvu pesmu - rekla je Zorica.



- Zorice izvinjavam se, ovo je tako seljačka muzika, odvratna. Ja ne volim takvu muziku, ali to ne znači da to ne može dobro da se peva. Ti to nisi na pravilan način pevao, bilo je ruralno, džiberski, džudžovanski, može i kulturno - rekla je Jelena.

- Jovane ti pevaj tako, ti si iz ovih krajeva, ja sam iz ovih krajeva, volim svaku dobru muziku - rekla je Zorica.

- Iz Borče - pitala je Jelena.

- Sa mnom ne možeš tako, ja sam iz Krnjače, povedi računa, ostavi tu čašu jer se gubiš u rasuđivanja. Rođena sam Beograđanka, sa Senjaka, ove njene pesme peva samo ona kod kuće, uskoro će i tebe zaboraviti samo, zapamtiće samo tvoju guzicu - rekla je Brunclikova.

