Voditelj Milan Milošević nakon završetka "Zadruge 9 Elita" leto provodi na primorju, puni baterije za novu sezonu, uživa sa prijateljima, a sada je progovorio o honorarima i tome ko će se naći u novoj sezoni kada startuje od septembra.

Milan je naime, bio iskren do koske kao i uvek, te su neka imena koja je spomenuo mnoge iznenadila.

-Asminovi roditelji su napravili pravi bum, moram ti reći. Svaki njihov korak se pratio, svaki njihov pokret, i sve što je uradilo, što su uradili, izazivalo je akcije i reakcije, što je jako dobro. Mislim da su Mustafa i Mevlida bili na visini zadatka, i da oni to nisu ni planirali ništa. Oni su to sve spontano radili. Oni vole Staniju. Ali sad ne vole oni baš toliko Staniju da bi je usvojili, nego jednostavno, po njihovom, između tri zla - rekao je na početku Milan.

Sve šokirao izjavom o ulasku

Kako tvrdi, vrlo lako može da se desi da ove sezone bude u ulozi učesnika.

-Pa znaš šta, iskreno, pošto već kažu da sam ja pola voditelj, pola učesnik. Al' nemam broj za glasanje, niti imam ja honorar koji oni imaju, naravno oni mnogo više zarađuju od mene. Nažalost. Iskreno da ti kažem, neću da lažem, razmišljam što ja ne bih ušao kao učesnik.Budem tamo, dobijem broj za glasanje, svađam se, uzmem velike pare, zaradim, osiguram se još malo za budućnost, i ovaj, i da vide oni kako se to radi, ali na fini način - rekao je on.

Alo/Blic

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