Rijaliti učesnik Borislav Terzić Terza zauzeo je 17. mesto u superfinalu "Zadruga 9 Elita" koje se održalo nedavno, a sada je pred kamerama otkrio da ga je Milica Veličković, sa kojom ima dete blokirala.

Terza tvrdi da će ćerkicu da vidi nakon što se vrati sa odmora.

-Blokiran sam od strane nje. Uh, ne mogu puno da pričam, pošto sam bio kod advokata, oni rade svoje, sve što treba. Tako da, znaćemo, mislim, kad će to da se pokrene, ta tužba, i to je to. Jednostavno, sa njom ne mogu da izađem na kraj.

Ona priča jedno, ja pričam drugo. Dokazi postoje da je mala bila kod mene kući, da su je moji viđali, sve te neke stvari. Mislim, da izvrće, da prevrće, da mene pljuje, da njena podrška mene pljuje napolju. Tako da, ne želi očigledno da spusti loptu. Daje intervjue, pljuje mene i dalje - tvrdi on.

Pravo da viđa dete

Terza tvrdi da će dete da se potrudi da viđa što više, a da će pravo tražiti preko suda.

-Svoje pravo da viđam svoje dete ću tražiti preko suda. I to je to. Ako je nisam video 10 meseci, videću je. Ali, eto, kako bude rekla sudija šta i kako. Počela je da preti mom bratu i da ih vređa. Baba nam je umrla, od oca majka. I ona je to negde iskorišćavala za medije, kako mi nismo hteli da uzmemo dete. Ali gde ćeš dete da dovedeš? Skoro žena sahranjena, došla druga baba iz Bosne, jako bolesna - tvrdi Terza.

Terza smatra da Milici na Tiktoku "pune glavu".

-Bitno je na TikToku da joj babe pune glavu i da zarađuje, da joj ljudi uplaćuju pare kako mene pljuje, kako je ona jadna, kako ja ne želim da vidim dete. To su takve budalaštine. Ali dobro, imaju pravo ljudi da misli. Uopšte me ne zanima šta će narod da kaže, zato što znaju oni vrlo dobro ko je Milica Veličković i šta je ovo. Čekam tužbe, još me je i tužila. Tako da, dobiće svaku kontra tužbu. Imam i sve i poruke i šta mi je pisala. I moj burazer, otac, mogu svi da tuže. Tako da, rekla je da me tužila, pa eto, ako ona želi da spusti loptu, to je to", priznaje nam Borislav i ističe da se sa Munjezom nije čuo, niti će - rekao je on.

Alo/Blic

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