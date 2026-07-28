Milena Kačavenda izašla je iz "Elite 9" izašla je sa velikim uspehom, budući da je zauzela sedno mesto, a sada je urnisala Asmina Durdžića, sa kojim se mesecima svažala pred kamerama.

Milena je oplela po elitarima, te je pomenula i za koga smatra da će ući u Elitu 10, pa je opet pomenula Asmina u toj igri.

-Asmina njega vidim u “Eliti 10”. Nadam se da će biti neka jaka ekipa koja će da objasni Asminu šta su igrači. A što se Maje tiče, moje razočarenje stoji. Ne mogu da verujem da se žena zaljubila u to smeće, nažalost, mislim da će proći gore od njih dve, od Stanije i Aneli svakako, tako da ja Maju ne vidim sa tim mufljuzom.

Maji ne mogu da praštam nijednu stvar gde, pa da ti je otac najgori na svetu, pa da ti je majka najgora na svetu, ja mu ne bih oprostila. Šta bi bilo da me ne voliš? Maja je bila sa njim, ali sve je kretalo sa njegove strane. On je govorio: “Ko god uvredi Maju Marinković imaće problem sa mnom, sve ću da gazim", a onda već tri dana nakon toga je njena porodica cela bila na tapetu. Ona je bila "ološ koja je imala partnere po Budvi za pare" - rekla je ona.

Otkrila šta je u međuvremenu saznala

Milena nam je rekla i šta je saznala o Asminu Durdžiću nakon što je napustila rijaliti šou.

- Naravno da jesam, mnogo stvari, ali me ništa nije šokiralo, jer sam sve shvatila u hodu unutar rijalitija. Shvatila sam da je Asmin mufljuz jedan, prevarant, smeće, da je izvarao pola Austrije, da je dužan i ružan Bogu i narodu, da je nula čovek, da ga gledaju kao gmizavca i lignju. I baš sam ono kratko nešto propratila u autu sinoć kada je dolazio da doprati Maju, prelazi pešački i okreće se oko sebe. To sam primetila. Obratite pažnju. Ne znam zašto.

Alo/Blic

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