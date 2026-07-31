Pobednica rijalitija i bivša učesnica Elite, Anita Stanojlović odlučila je da investira u svoj fizički izgled, potrošivši značajnu sumu novca na estetske zahvate.

Jagodice, nos, usne i brojni fileri deo su transformacije koja je koštala oko 10.000 evra.,

Iako je važila za jednu od najlepših učesnica rijalitija, Anita nije bila zadovoljna svojim izgledom.

Dok jedni podržavaju njen izbor i smatraju da svako ima pravo da se oseća bolje u svom telu, drugi kritikuju estetske zahvate kao nepotrebne i preterane.

Prozvao je Filip Car

Bivši učesnik rijalitija Filip Car javno je komentarisao njenu transformaciju putem Instagram naloga.

- Tako sam srećan zbog tebe. Drži se, poljubiću te u nos. Pozdrav Aranđelo , neka izdrži isto - napisao je Car tada šaljivo, aludirajući na njen zahvat i pozdravljajući druge bivše cimere.

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