Ono što izgleda kao bezvredan predmet iz prošlosti, u pojedinim slučajevima može biti veoma tražen kolekcionarski primerak.

Poslednjih godina interesovanje za VHS format ponovo raste, a pojedina retka izdanja prodaju se za iznose koji iznenađuju čak i iskusne kolekcionare. Posebnu pažnju privlače originalna Diznijeva izdanja iz osamdesetih i početka devedesetih godina.

Najveću vrednost imaju takozvana „Black Diamond“ izdanja, proizvedena između 1984. i 1994. godine. Lako se prepoznaju po crnom dijamantu sa natpisom „The Classics“ na bočnoj strani omota.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da nije svaka kaseta sa ovom oznakom automatski vredna hiljade evra. Presudnu ulogu imaju stanje, retkost izdanja, originalno pakovanje i potražnja među kolekcionarima.

Među najtraženijim naslovima nalaze se „Lepotica i zver“, „Aladin“, „Dambo“, „Knjiga o džungli“, „Kralj lavova“ i „Alisa u Zemlji čuda“. Najviše cene postižu primerci koji nikada nisu otvarani i nalaze se u besprekornom stanju.

Iako se na internetu povremeno pojavljuju oglasi sa astronomskim cenama, stručnjaci ističu da se takvi iznosi odnose na izuzetno retke primerke. Većina polovnih kaseta vredi znatno manje, ali kompletne kolekcije i dalje mogu doneti lepu zaradu.

Za obnovljeno interesovanje za VHS zaslužna je pre svega nostalgija. Ljudi koji su odrastali uz videorekordere žele da sačuvaju deo detinjstva, dok mlađe generacije otkrivaju ovaj format kroz društvene mreže i kolekcionarski hobi.

Trend je otišao toliko daleko da su pojedini filmski studiji poslednjih godina ponovo počeli da objavljuju moderna filmska ostvarenja i na VHS kasetama.

Zato, pre nego što stare kutije završite na otpadu ili u kontejneru, vredi ih pažljivo pregledati. Možda se među njima krije kaseta koja za kolekcionare ima mnogo veću vrednost nego što biste ikada pomislili.