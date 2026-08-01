Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da pojedinci kontinuirano, proizvoljno i neodgovorno manipulišu činjenicama u vezi sa smrću advokata Vladimira Cvijana, zbog čega je još jednom podsetilo javnost na rezultate sprovedene istrage.

Kako navode iz tužilaštva, advokat Ivan Ninić je 18. februara 2022. godine izvršio uvid u spise predmeta koji se odnose na okolnosti pod kojima je Vladimir Cvijan preminuo, nakon što je njegovo telo pronađeno u Dunavu 5. januara 2018. godine.

Iz VJT ističu da je javno iznošenje tvrdnji da je reč o ubistvu "neodgovorno i zlonamerno", posebno jer se time, kako navode, uznemiravaju članovi porodice preminulog i javnost dovodi u zabludu, što dovodi do širenja spekulacija i dezinformacija.

Tužilaštvo podseća da je još 18. februara 2022. godine obavestilo javnost da je advokatu Niniću omogućen uvid u predmet, kao i da je godinu dana ranije saopšten uzrok smrti Vladimira Cvijana.

Prema navodima VJT, obdukcijom i toksikološkom analizom utvrđeno je da je smrt nastupila usled utapanja, dok na telu nisu pronađeni tragovi mehaničkih povreda koji bi ukazivali na nasilnu smrt.

Kako, prema saopštenju, nije postojala nijedna indicija koja bi ukazivala na izvršenje krivičnog dela, predmet je arhiviran još 2018. godine.

Više javno tužilaštvo naglasilo je da je u ovom, kao i u drugim predmetima, postupalo u skladu sa zakonom i svojim zakonskim ovlašćenjima, te najoštrije osudilo svaki pokušaj manipulacije činjenicama.

Izvor: Više javno tužilaštvo u Beogradu