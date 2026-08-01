Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina više nema presretačke rakete za protivvazdušne sisteme Patriot, koje predstavljaju ključnu zaštitu od balističkih projektila.

Prema podacima ukrajinskih vlasti, tokom noćnog napada poginulo je najmanje devet osoba, dok je više od 30 povređeno. Hitne službe i dalje gase požare na više lokacija.

Zelenski je naveo da je oštećeno 18 stambenih zgrada, škola, Ambasada Litvanije i infrastrukturni objekti.

Prema njegovim rečima, Rusija je tokom noći lansirala 35 raketa, od kojih je 27 bilo balističkih, kao i 185 dronova različitih tipova. Glavna meta bio je Kijev, ali su napadnute i Dnjepropetrovska, Sumska, Harkovska i Poltavska oblast.

Ukrajinski predsednik tvrdi da je presretnuta samo jedna balistička raketa jer su zalihe presretačkih raketa za sisteme Patriot iscrpljene.

– Ključno je da naši partneri shvate da su ove sposobnosti potrebne ovde i sada, kako bi se zaustavio ruski rat u Ukrajini – poručio je Zelenski.

On je dodao da svaki novi paket presretačkih raketa može da spase ljudske živote i ponovio apel saveznicima da ubrzaju isporuke.