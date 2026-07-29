Rijaliti učesnica Stanija Dobrojević pobedila je u "Eliti 9" prošle nedelje, o čemu se i dalje priča. Ona je sad ponovo u žiži interesovanja javnosti zbog poteza starlete Ave Karabatić.

Naime, Ava je odgovarala na pitanja pratiocima na Instagramu, te je u jednom trenutku pomenula Staniju i njihov famozni poljubac od pre nekoliko godina.

"Ali onda je došao Asmin i sve nam pokvario", napisala je Ava.

Svađa sa bratom

Podsetimo, Stanija je pričača da se videla sa bratom i njegovom izabranicom posle "Elite".

-On mi je zamerio sam ulazak, ali ovo je moj životni put i moje odluke, on mora da se pomiri sa time, ja sam u tome preko dvadeset godina. I ovaj put se vodila priča o tome da li sam ih dovoljno zaštitila... Ja sam se borila! Dosta sam plakala kod kuće, a oni tada shvate da nije moglo drugačije, jer napolju to nije delovalo toliko strašno koliko je meni unutra bilo. Meni su vređanja preteško pala, bilo je incidenta, a ja nisam ponosna na sve svoje postupske, i moja podrška je bila iznenađena, jer je moja podrška najkulturnija od svih učesnika.

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