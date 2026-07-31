Stanija Dobrojević je otvoreno govorila o teškom periodu kada je bila u emotivnoj vezi sa Markom Markovićem, nekadašnjim učesnikom rijalitija, pa je bilo priče i o odlasku na veštačku oplodnju.

Naime, ona je iskreno govorila o svemu, ali i danas nije odustala od ideje da se ostvari u ulozi majke.

- Odlučili smo da idemo na vantelesnu oplodnju i tada je doktor tražio da i on uradi test i tu smo saznali da ni onda nije problem bio do mene. To je zaista bio težak momenat, on je tu plakao i nije mogao ni da vozi - otkrila je Stanija ranije za medije.

Opisala težak period

Stanija je tada priznala da joj taj trenutak nije bio bezbolan, ali je baš tada shvatila da čovek od kog je očekivala bezuslovnu podršku, nema volju, ni želju da se bori.



-Tada sam plakala i verovala sam u našu ljubav i emociju i da tu još uvek postoji ono: "Ljubavi volim te i borićemo se za to i biće sve uredu". Ali on je tu nekako posustao, a bio je sa mnom dok sam ja trošila na letovanja i zimovanja. Idemo svuda, sama sam opremala i taj stan. I onda kad dođe taj ključni momenat - ti tu nešto posustaješ - ispričala je svojevremeno u podkastu "Bunker" kod Lune Đogani.



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