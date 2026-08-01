Američki i ukrajinski stručnjaci analiziraju ostatke ruske balističke rakete srednjeg dometa "Orešnik", koja je korišćena u napadu na Belu Crkvu u Kijevskoj oblasti, pokušavajući da utvrde njene tehničke karakteristike i moguće slabosti.

Član Odbora Predstavničkog doma SAD za obaveštajna pitanja Džim Hajms potvrdio je da se delovi rakete nalaze u rukama američkih i ukrajinskih stručnjaka, koji zajednički ispituju njenu konstrukciju.

Više od 1.100 komponenti

Prema rečima opunomoćenika predsednika Ukrajine za sankcionu politiku Vladislava Vlasjuka, u ostacima rakete identifikovano je više od 1.100 komponenti.

Kako je naveo, više od 1.000 delova proizvedeno je u Rusiji, dok je oko stotinu stiglo iz Belorusije. Do sada, prema njegovim navodima, nisu identifikovane komponente američkog, evropskog ili kineskog porekla.

Vlasjuk je dodao da većina delova potiče iz proizvodnje tokom 2023, 2024. i 2025. godine, što, prema njegovim rečima, ukazuje na nastavak proizvodnje, a ne na korišćenje isključivo starih sovjetskih zaliha.

Kijev traži nove sankcije

Ukrajinski stručnjaci navode da su identifikovali više od 40 preduzeća uključenih u proizvodnju komponenti rakete, uključujući beloruske kompanije Integral i Tranzistor.

Kijev je te informacije prosledio zapadnim partnerima i zatražio proširenje sankcija na kompanije koje učestvuju u proizvodnji.

Putin: Raketa je ispitivana u borbenim uslovima

Predsednik Rusije Vladimir Putin ranije je izjavio da su udari raketom "Orešnik" izvedeni kako bi se proverile njene mogućnosti u realnim uslovima.

Prema njegovim rečima, ciljevi su izabrani tako da omoguće detaljno praćenje efekata udara i rasporeda borbenih elemenata.

Američki zvaničnici smatraju da analiza ostataka projektila predstavlja važnu priliku za bolje razumevanje mogućnosti ovog ruskog raketnog sistema, dok ruski mediji navode da rezultati pokazuju sposobnost Rusije da proizvodi strateško naoružanje bez oslanjanja na zapadne elektronske komponente.

Izvor: Ukrajinski zvaničnici, ruski mediji, izjave Džima Hajmsa i Vladislava Vlasjuka