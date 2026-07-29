Bivši rijaliti učesnici Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz nedavno su se pomirili i svom odnosu dali još jednu šansu, te su sada pokazali kako se baškare na odmoru.

Ona je pre nekoliko dana potpisala ugovor za Elitu 10, a pred ulazak u novu sezonu je sa dečkom otišla na putovanje.

Par je otišao u Mostar odakle su objavljivali fotografije na društvenim mrežama.

Nenad je sve vreme slikao Anđelu koja je uživala u odmoru pred višemesečno odsustvo zbog učešća u rijalitiju.

Oboje se odali na mrežama

Nakon toga i Nenad se oglasio sa iste lokacije, najpre iz restorana, a potom i sa identičnog mesta koje je slikala Anđela.

Ovime su potvrdili da su zajedno i da uživaju u ljubavi, iako je pre nekoliko dana Đuričićeva uhvaćena na motoru sa drugim muškarcem.

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