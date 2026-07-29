Skandalozne tvrdnje o prošlosti Sofije Janićijević i njenom odnosu sa Danetom podigle su ogromnu prašinu u javnosti. Dok pojedini pokušavaju da opravdaju njene postupke, Milena Kačavenda za Alo bez trunke zadrške raskrinkava bivšu cimerku.

Nakon što se u medijima pokrenula priča o tome da je Janićijevićeva iskoristila Daneta, Kačavenda je iznela žestoke optužbe na račun njenog izgleda, morala i estetskih korekcija. Prema Mileninim rečima, odbrana koju Sofija plasira u javnosti je nerealna, a njeni potezi predstavljaju čistu manipulaciju i prevaru.

Kako gledaš na Sofiju Janićijević i sve to što je uradila Danetu? Kod nekih ljudi izaziva sažaljenje, dok su neki užasnuti kako joj je to pošlo za rukom.

- Evo, sad će suza da mi krene! Žao mi je što je zubar Danetu umro, pa je zube radila u Beogradu. Treba joj broj manji, jer kada zine, kao da ima 92 zuba, uplašim se! Vidim da ima flastere i cat eyes, ali svi su videli na uspomenama kako je izgledala nekada, a kako sad. Govorila je da sa 13 godina izgleda kao "punjeni fazon". Ni devedesetih pevačice nisu tako izgledale. Danas svaka budala za par stotina evra ili reklamu može da izgleda kao punjeni fazon iz lovačkog doma koji te plaši sa zida. Ogavna mi je i odvratna. Ne žalite što sam je u početku podržavala jer sam verovala, ali smatram da je ološ i treš. Gledala sam snimak njene majke, majko sveta! . Ona je govorila da će da me raskrinka, pa sad čujem da ima "dokaze" da sam varala muža s kumom. O svima ona ima dokaze, čuva ih valjda da mi donese na grob kad umrem, a samo za sebe nema ništa. - I onda ona izjava: "Svaka bi žena uradila isto." Ne, sestro, ti nisi kurva, ti si šljam kakav nisam videla! Ono na šta je ona spremna zarad popularnosti je strašno. Ti sutra treba da se udaš — možeš jedino u Pakistanu, ako bude mira u svetu, da nađeš nekog Arapina da te zamota i zabradi. O jeftinoći ne bih prstom takla. Stvorena je za emisiju DNK, da nađemo da li je ćale kupio "četvorku", da li je kevi platio klimu i da li se udala za dedu. Odbrana za nju je nerealna. Kada sam je komentarisala, skočili su moji muški hejteri da je brane. Normalno da je Janjuš brani kad žica novac od žena, pa su je tu kao zaštitili i pričali da je to "prirodno". Šta je bre prirodno? Ti si prevarant, čoveku si dala lažnu nadu! Pa kažu: "Koga je*e matori deda, sam joj je dao pare." Pa taj čovek je u poslednjim danima svog života možda zaista poverovao u njihovu priču, a ona ga je otpisala i uzela mu pare.. Ona je zvanično k***ina par excellence. Draže su mi žene koje to rade za pare, to mi je poštenije, odeš u Holandiju, tamo je to legalno i to im je opis posla - pričala je uznemireno Milena:

- Usrala se Terzi u život, a o Terzi tek neću, ispao je fujčina. Poručio je Milici da uđe u "Desetku" da bi on brinuo o detetu, pa kaže: "Neka uđe Milica, ja ću da čuvam dete." Nakon svih onih gadosti, kada sam mesec dana govorila da joj ne treba i da beži od nje, Sofija ustane i kaže: "Ovog seljačkog kromanjonca sam koristila dok mi je trebao da me brani od ukućana." I ti na sve to sutradan cediš narandže, plačeš za detetom, a ova te unakažava! Nemaju oni obraz, je*e se njima za porodice! Ako neko snajku, koju obožavaš i koja ima troje dece sa tvojim bratom, natačinje na polni organ, a ti onda kažeš "on je dobar čovek", kakav si ti zaštitnik porodice? Na kraju si pokazao da to nisi u bilo kom smislu. I onda kažu "samo čuvam svoje honorare". Pa čuvala sam ih i ja, ali neću valjda da ćutim nekome ko mi je rekao da sam pedofilka i da imam incest sa sinom, pa se posle vadio da ne zna šta to znači! Odvratni su - bila je žustra Kačavenda, a šta je još rekla u intervju za Alo, pogledajte na početku teksta!

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