Vlasnik televizije Pink Željko Mitrović oglasio se pred početak Elite 10, te otkrio da osim Anđele Đuričić u rijaliti ulazi i Filip Car!

Željko Mitrović je objavio snimak potpisivanja ugovora i najavio još mnogo iznenađenja.

- Filipe primiče se taj dan, hajde da potpišemo ugovor. 10 sati si putovao do Beograda. Neka ti je sa srećom - rekao je Mitrović.

- Ovo je posebna Elita za nas pošto je deseta, jubilarna. Filip je bio tu tri sezone i sada je ideja da najbolje i najznačajnije učesnike ili dobar deo njih okupimo. Ovaj ugovor je bio komplikovan, imao je milijardu zahteva. Te nemoj ovu cicu, te može li ova cica... Kad se prebrojimo imao je više devojaka nego što mi sada imamo učesnika. Nije stavio veto ni na jednu iako je pokušavao. Voli neki specijalan sir i tako... Rekao sam mu da je nasilje najstrožije zabranjeno pošto on kad popije izgubi kontrolu. Manje više sve ostalo je okej. Verujem da će biti jedan od značajnih učesnika. Verujem da će biti zanimljiva sezona- rekao je vlasnik televizije za "Pink".

- Elita 10 imaće oko 50 učesnika, plus 5 robota. Ja ću javno, pred kamerama potpisati 10 ugovora sa 10 učesnika, a ostale ćete videti 5. septembra na otvaranju jubilarne,spektakularne i neponovljive Elite 10! Prvi ugovor sam potpisao sa Anđelom Đuričić, a drugi učesnik je Filip Car - napisao je Mitrović.

Anđela prva potpisala ugovor

Podsetimo, Anđela Đuričić prva je potpisala ugovor za narednu sezonu.

- Anđela je prvi potpisan ugovor za "Elitu 10". To je sad praktično 'All stars' i mislim da ćemo da napravimo čarobnu sezonu koja će biti kombinacija svega najboljeg iz sezona, plus će Toša i Goša dobiti roditelje i ući će Raša i Maša, a to su duplo veći roboti. Imaćemo puno novih elemenata koji će da budu sadržajno drugačiji kad su zadaci u pitanju, uključujući i snimanje domaćih serija. Drago mi je da je Anđela prvi potpisan ugovor, vicešampion Elite. Skoro da je pobedila, a tad je pobedio Gastoz. Najuspešniji projekat televizijski, radi se o 20 milijardi pregleda. Elita 10 će biti malo različita jer ćemo pokušati da sublimiramio najbolje iz prethonih sezona, ali kasting je ključ. Ovo je prvi ugovor, budite strpljivi, pa ćete videti još iznenađenja - poručio je Mitrović.

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