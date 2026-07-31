Bivša učesnica rijalitija "Elita 9", Anita Stanojlović, iznenadila je javnost i svoje pratioce kada je tokom lajv uključenja na Instagramu otkrila da iz rijalitija nije uspela da sačuva ni evro od zarađenog novca.



Dok se u javnosti često spekuliše o ogromnim sumama koje takmičari iznose iz rijalitija, Anita je odlučila da bez dlake na jeziku progovori o svojoj finansijskoj situaciji i prizna da je kući otišla praznih ruku.

Kako je sama objasnila, glavni razlog zašto joj je račun ostao prazan jesu brojne kazne i kontinuirano kršenje pravila u Beloj kući.





Zbog toga se njen ugovoreni honorar tokom meseci provedenih u šouu postepeno istopio, sve dok na kraju nije sveden na nulu.

Ipak, uprkos tome što je ostala bez celokupne zarade, Stanojlovićeva ističe da ne žali za novcem.

- Znate kako ljudi izašla sam sa nulom iz rijalitija, ali nema veze bar sam se izborila za svoju pravdu - rekla je Stanojlovićeva u prenosu uživo.

Inače, nakon što je saznala da je u drugom stanju, Anita je u Eliti imala poseba tretman. Njena prijateljica Tamara tada je otkrila kako će zbog trudnoće teći njeno učešće.

- Produkcija je Aniti dozvolila da boravi do kraja rijalitija u rehabilitaciji, da ima tri puta dnevno obroke i da ima duže spavanje, pored toga i sve vitamine. Videla sam klip gde kaže da je visokorizična trudnoća i da ima hematom, da mora da miruje i da postoji mogućnost pobačaja i to me je mnogo zabrinulo. Verujem da, ako ne bude mogla da ostane tamo, da će je produkcija pustiti da trudnoću vodi van rijalitija. Svima je trenutno preča trudnoća nego novac, a naravno super je i da se zaradi, jer nije ona potpisala za mali honorar da uđe - ispričala je tada Tamara za medije.

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