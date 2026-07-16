Rijaliti šou Elita 9 svoje finale imaće 20. jula, a četiri dana pred spektakularno veče dvoje učesnika odlukom publike izgubilo je svoje mesto u trci za 100.000 evra. Milan Milošević tokom večeri kuću je posetio nekoliko puta, a kada je napravljen prvi presek, otkriveno je da je Anastasija Brčić osvojila 30. mesto.

Anastasiju je u studiju sačekala Dušica Jakovljević sa kojom je učesnica govorila o svom odnosu sa Borom Santanom, kao i svom celokupnom utisku o boravku u Beloj kući.

Finalista koji je zauzeo 29. mesto u Eliti 9 Murat Asliguzin napustio je Belu kuću odmah nakon Anastasije.

Četiri dana pred veliko finale u Beloj kući ostalo je 28 finalista koji će se boriti za titulu popednika Elite 9.

Voditelj čije pojavljivanje u Beloj kući ukućanima uliva nemir, Milan Milošević, nedavno je otkrio da li već postoji favorit za pobednika Elite 9.

- Ovog puta ne mogu uopšte ni da procenim. Baš kao pre neki dan u onoj igrici sa stolicama, kada su na kraju ostale Stanija i Aneli i sele zajedno u jednu stolicu. Apsolutno, da. Možda superfinale bude baš između njih dve. Sve je do ljudi, ne zna se ništa. Možda te noći polude fanovi nekog trećeg, pa daju ozbiljne pare za glasanje. Ko glasa, taj nema šta da brine. Po komentarima je i Anđelo Ranković neki tihi favorit, na vrhu je liste. Ima dosta favorita, zapravo su svi oko kojih se vrti priča favoriti, veruj mi. Videćemo ko će se te večeri bolje organizovati za glasanje. Sve je do naroda, kako gledaoci budu glasali, tako će oni ispadati - rekao je Milošević za "Alo".

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