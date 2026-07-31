Nakon burnog finala rijalitija Elita 9, drugoplasirana superfinalistkinja Aneli Ahmić donela je neočekivanu odluku i potpuno se povukla sa društvenih mreža. Aneli je otputovala u rodni Dubrovnik kako bi konačno provela vreme sa svojom porodicom i ćerkom Norom.

Njeno iznenadno odsustvo sa mreža zabrinulo je brojne fanove koji su masovno počeli da joj šalju poruke i raspituju se gde se nalazi. Zbog toga se na jednoj od Anelinih fan stranica oglasio glavni administrator sa hitnim upozorenjem i apelom za sve pratioce:

- Obaveštenje za sve: Molimo vas da prestanete da uznemiravate Aneli porukama u DM. U ovom trenutku najpotrebniji su joj mir, odmor i dragoceno vreme koje provodi sa Norom. Poštujte njenu privatnost. Za sva pitanja, informacije ili bilo kakvu komunikaciju u vezi sa Aneli, obratite se isključivo meni. Ja sam njen glavni admin i jedina osoba zadužena za takve stvari. Važno je da svako poštuje granice i razume da joj je sada porodica na prvom mestu - navodi se u objavi Aneline fan stranice.

Iskreno o plasmanu i učešću u rijalitiju

Aneli je pre povlačenja otvoreno govorila o svom učešću u rijalitiju, ističući da smatra da je zaslužila samu pobedu:

- Svi smo nekako zaslužili baš ova mesta, sve je išlo svojim tokom. Bila bih lažljivica kada bih rekla drugačije, svi su zaslužili ova mesta sem mene koja sam zaslužila prvo - rekla je rijaliti učesnica.

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