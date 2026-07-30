Iako su mnogi sumnjali da će njihova romansa potrajati nakon završetka rijalitija, Maja Marinković i Asmin Durdžić iz dana u dan pokazuju da su odlučni da svoju vezu grade daleko od kamera i svakodnevnih spekulacija. Njihov odnos mesecima je jedna od glavnih tema na društvenim mrežama, a svaki zajednički trenutak koji se dogodio u Eliti 9, izaziva veliki broj komentara.

Po izlasku iz rijalitija, par je uspeo da prevaziđe brojne izazove. Suočili su se sa kritikama javnosti, negativnim komentarima na društvenim mrežama, ali i različitim nagađanjima o tome koliko će njihova ljubav opstati. Uprkos svemu, nastavili su da provode gotovo svo slobodno vreme zajedno, često objavljujući fotografije i snimke sa putovanja, izlazaka i zajedničkih aktivnosti.

Ovoga puta Asmin, poznatiji pod nadimkom Alibaba, na svom Instagram profilu podelio je delić njihove opuštene svakodnevice. Njih dvoje odlučili su da popodne provedu u spa centru, gde su se prepustili masaži i tretmanima za opuštanje. Na fotografiji koju je objavio vidi se da oboje leže na masažnim stolovima, pokriveni peškirima i bez odeće do pojasa, dok u prostoriji vlada prijatna atmosfera uz prigušeno osvetljenje.

Maja i Asmin bili su smešteni jedno pored drugog, vidno raspoloženi i nasmejani, a pre početka tretmana kratko su se obratili svojim pratiocima putem društvenih mreža. Njihova objava ubrzo je privukla pažnju velikog broja korisnika Instagrama, koji su u komentarima isticali da par izgleda srećno i opušteno.

Iako se često nalaze u centru medijske pažnje, čini se da Maja i Asmin ne obraćaju previše pažnje na glasine koje ih prate. Umesto toga, nastavljaju da dele trenutke iz privatnog života sa svojim pratiocima, pokazujući da uživaju u zajedničkom vremenu i malim zadovoljstvima poput odlaska na masažu.

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