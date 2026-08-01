Najmanje tri osobe su poginule, dok je 15 povređeno u eksploziji koja se dogodila u blizini letnje bašte jednog ugostiteljskog objekta na Kudrinskom trgu u Moskvi.

Kako je saopštila Glavna uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije za Moskvu, povređeni su zadobili povrede različite težine i ukazana im je neophodna medicinska pomoć.

Pomoćnik ruskog ministra zdravlja Aleksej Kuznjecov potvrdio je da su svi povređeni zbrinuti i da im je pružena odgovarajuća zdravstvena nega.

Na mestu eksplozije nalaze se pripadnici policije, istražno-operativne grupe i hitnih službi koji obavljaju uviđaj i utvrđuju okolnosti pod kojima je došlo do eksplozije.

Zbog intervencije nadležnih službi privremeno je zatvoren saobraćaj u više okolnih ulica. Moskovski Departman za saobraćaj saopštio je da su blokirana pojedina isključenja sa Sadovog prstena i okolnih saobraćajnica.

Uzrok eksplozije za sada nije zvanično saopšten, a istraga je u toku.