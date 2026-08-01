Najmanje tri osobe su poginule, dok je 15 povređeno u eksploziji koja se dogodila u blizini letnje bašte jednog ugostiteljskog objekta na Kudrinskom trgu u Moskvi.
Kako je saopštila Glavna uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije za Moskvu, povređeni su zadobili povrede različite težine i ukazana im je neophodna medicinska pomoć.
Pomoćnik ruskog ministra zdravlja Aleksej Kuznjecov potvrdio je da su svi povređeni zbrinuti i da im je pružena odgovarajuća zdravstvena nega.
Na mestu eksplozije nalaze se pripadnici policije, istražno-operativne grupe i hitnih službi koji obavljaju uviđaj i utvrđuju okolnosti pod kojima je došlo do eksplozije.
Zbog intervencije nadležnih službi privremeno je zatvoren saobraćaj u više okolnih ulica. Moskovski Departman za saobraćaj saopštio je da su blokirana pojedina isključenja sa Sadovog prstena i okolnih saobraćajnica.
Uzrok eksplozije za sada nije zvanično saopšten, a istraga je u toku.
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