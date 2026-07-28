Stanija Dobrojević pobedila je u "Eliti 9", a malo po izlasku iz rijalitija otkrila je da je plakala nakon razgovora sa porodicom.

Istakla je da njen brat Sani Dobrojević nipošto nije bio za to da ona opet uđe u rijaliti.

- Porodica mi je prva čestitala na pobedi i moji fanovi, koji su me podržavali i zbog njihovih poruka sam plakala. Njima je bilo preteško, oni su bili protiv mog ulaska od deset dana, a nije im bilo lako kada sam odlučila da ostanem do kraja. Susret i razgovor je bio emotivan, pogotovo sa bratom, i naše rasprave oko toga - rekla je ona.

Otkrila detalje rasprave

Stanija ističe da je Sani branio njihovoj mami da ode na finalno veče rijalitija.

- Sani se nije složio ni da majka Slavica dođe u finale, nije hteo da se majka nađe u prostoru sa ljudima koji su nas vređali.

Zamerio mi je sam ulazak, ali ovo je moj životni put i odluka, mora da se pomiri sa time da sam u tome preko dvadeset godina. I ovaj put se vodila priča o tome da li sam ih dovoljno zaštitila. Dosta sam plakala kod kuće, a oni tada shvate da nije moglo drugačije, jer napolju to nije delovalo toliko strašno koliko je meni unutra bilo. Meni su vređanja preteško pala, bilo je incidenta, a ja nisam ponosna na sve svoje postupske, i moja podrška je bila.

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