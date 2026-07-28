Rijaliti učesnica Anita Stanojlović se oglasila zvaničnim saopštenjem nakon što je napustila Elitu i spremno čeka na porođaj, dok je njen partner Luka otputovao sa svojim sinom u Tursku.

Naime, par je doneo zajedničku odluku da se povuku iz javnosti i provode odvojeno vreme sa svojim sinovima iz prethodnih brakova.

- Draga podrško, od izlaska, kao što vidite, Luka i ja smo veoma malo posvećeni društvenim mrežama, kao i medijima, pogotovo ja zbog trudnoće i svega što nas je dočekalo napolju. On je na odmoru sa svojim sinom, ja sam sa svojim detetom. Završavamo svoje obaveze i posvećeni smo našem životu i svemu lepom što nas čeka.Ovim putem želimo zajedno da vam se od srca zahvalimo na svemu što ste činili za nas tokom našeg boravka u rijalitiju. Ali isto tako, ovim putem apelujemo na sve naše, kako pojedinačne tako i zajedničke stranice, da se ne bave prozivanjem bilo kog učesnika i da ne vode nikakve ratove protiv ostalih učesnika. Za nas je rijaliti završen, a sada živimo i gradimo jedan lep i pravi život.Naša jedina želja je MIR. Zato vas molimo da nas ispoštujete i prestanete da se u naše ime svađate ili vodite ratove sa bilo čijom podrškom.Volimo vas i hvala vam na svemu.Vaši,Anita i Luka - napisala je Anita.

Podsetimo, Luka je nedavno govorio o planovima po izlasku iz rijalitija.

- Dobro sam, završavam stvari oko firme, suplemenata, legao sam u 6, ustao sam u 10, ceo dan mi je pun obaveza. Tu je sin sa mnom, posvećujem vreme porodici. On i ja smo 24 sata zajedno, idemo uskoro na odmor, videćete gde. Anita nije u Beogradu, u Kruševcu je, sa sinom Aleksejem je tamo, i treba tako, provodi vreme sa porodicom. Skućićemo se, iznajmljujemo stan jedan lep, pripremio sam već sve, zajednički život, drugačije ne može. Mojoj majci je srušena reputacija, gazili su je ljudi koji nemaju veze sa javnim svetom, oni iza tastature. Ona se bavi pisanjem pesama, tamo je gde joj je mesto. Biljana me jeste kritikovala, ja joj kupim lubenicu, i onda ona bude srećna. Kao i svaka majka upućuje mi kritike, ali su one dobronamerne, kaže mi da nisam trebao da uzvraćam ženama, te stvari tako - rekao je Luka Vujović i dodao:





- Sinoć je u emisiji opet bio haos, naježim se odmah kad se setim! Opet je fokus Anitina prošlost, a bitno je kako je ona, kako je beba. Na stranu naši bivši partneri, odnosi... Sadašnjost i budućnost je naša zajednica, samo to. Advokat i policija se bave tim što ljudi pričaju da je Biljana pisala te poruke. To je neki privatni broj, ali je sve namešteno! Moja majka ima dokaz da to nikad nije pisala. Što se tiče toga mogu damo da kažem da jedva čekam da te osobe odgovaraju pred sudom, zakoni postoje u ovoj državi. Taj koji je to radio se traži, nije proverio kolike su kazne.

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