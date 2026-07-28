Pevačica Maja Nikolić i voditeljka Sanja Marinković imale su jednom prilikom raspravu usred emisije, kada su se sukobile tokom razgovora.
Naime, Sanja je Maji skrenula pažnju na određene stvari, a pevačica je potom poručila da je više ne mora zvati u emisije.
-Pošto si mi se tako obratila, nemoj me više zvati ni za jednu emisiju - rekla je Nikolićeva nakon kratke rasprave.
-Ako hoćeš da poštuješ emisiju i da budeš gost, budi. Ako nećeš, nemoj - odbrusila je Sanja potom.
Zaprošena plastičnim prstenom
Podsetimo, Maja Nikolić otkrila je nedavno da je pronašla ljubav svog života i da se verila.
Iako je priznanjem iznenadila javnost, mnogi su se šokirali kada je otkrila da je verenički prsten koji je dobila zapravo plastičan.
Ona je sa ponosom pokazala prsten i otkrila da njen izabranik nije deo javnog života, te da ne želi da se medijski eksponira.
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