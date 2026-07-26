Stanija Dobrojević pobedila je u rijalitiju "Elita 9", a u studiju je u finalu nije čekao rođeni brat Sani. Ona je sad otkrila da je susret sa njim nakon rijalitija prošao veoma emotivno.

"Nije mi lako, sinoć sam se videla sa bratom i snajkom", navela je prvo Stanija, koja je srčano reagovala kad ih je videla, pa su pale suze.

Brat joj kako tvrdi, mnogo znači i ceni uvek njegov sud.

"Nisam idealno, mnogo plačem... Međutim, mene moja porodica podržava, voli i ceni", otkrila je vidno emotivna Stanija.

Ona tvrdi da se utisci posle superfinala još nisu skroz slegli.

-Imala sam haos nekoliko dana, prala sam veš i čistila kuću, međutim sada je sve kako treba. Ono što moram da kažem jeste da mi je omiljeni detalj ova statua pobednice "Elite 9". Mene su pratile brojne afere i izmišljotine. Ljudi koji me ne vole... Oni su tek priča za sebe - rekla je starleta.

Alo/Pink

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