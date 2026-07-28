Desetine tostolobika izletale su iz vode gotovo istovremeno, ostavljajući utisak da iz reke izleću poput raketa.

Nesvakidašnji trenutak uspeo je da zabeleži jedan prolaznik, a snimak se ubrzo proširio društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije.

Iako na prvi pogled deluje neobično, stručnjaci objašnjavaju da ovakvo ponašanje nije neuobičajeno u ribljem svetu. Tostolobici, ali i pojedine druge vrste riba, često iskaču iz vode tokom migracija ili kada se kreću u većim jatima. Međutim, ovakve scene mogu biti i znak da ribe osećaju opasnost, bilo zbog prisustva predatora ili nepovoljnih uslova u vodi, poput smanjene količine kiseonika ili zagađenja.

Snimak je, ipak, kod mnogih izazvao više osmeha nego zabrinutosti, pa su korisnici društvenih mreža požurili da ponude svoja "stručna" objašnjenja ovog neobičnog fenomena.

- Som se hrani - bio je jedan od komentara.

- Sigurno prošlo nesto - napisao je jedan korisnik ukazujući na to da je ribu nešto uplašilo.

- Nema riba kiseonika - neko je naveo.

Bez obzira na to šta je bio pravi razlog ovakvog ponašanja riba, prizor sa Dunava privukao je veliku pažnju i još jednom pokazao koliko priroda ume da priredi spektakl koji iznenadi i iskusne ribolovce i slučajne prolaznike.