U naselju Jakovo u Beogradu jutros je došlo do požara u porodičnoj kući, nakon što je muškarac zapalio potkrovlje, posle svađe sa suprugom.

Kako se saznaje, a prema prvim i nezvaničnim informacijama, supružnici su se prethodno posvađali, a muškarac je ispričao da ga je iznervirala ženina tvrdnja da je ona sve izgradila, piše Kurir.

U naletu besa, kako sam navodi, zapalio je potkrovlje porodične kuće.

Na lice mesta brzo su stigli vatrogasci-spasioci koji su lokalizovali požar i sprečili njegovo dalje širenje.

Policija je obavila uviđaj, a sve okolnosti ovog događaja biće utvrđene daljom istragom.

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