U naselju Jakovo u Beogradu jutros je došlo do požara u porodičnoj kući, nakon što je muškarac zapalio potkrovlje, posle svađe sa suprugom.
Kako se saznaje, a prema prvim i nezvaničnim informacijama, supružnici su se prethodno posvađali, a muškarac je ispričao da ga je iznervirala ženina tvrdnja da je ona sve izgradila, piše Kurir.
U naletu besa, kako sam navodi, zapalio je potkrovlje porodične kuće.
Na lice mesta brzo su stigli vatrogasci-spasioci koji su lokalizovali požar i sprečili njegovo dalje širenje.
Policija je obavila uviđaj, a sve okolnosti ovog događaja biće utvrđene daljom istragom.
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