Bivši rijaliti učesnik Marko Janjušević Janjuš uživa na zasluženom odmoru nakon završetka Elite 9.

Na svom Instagram profilu objavio je fotografiju na kojoj pozira bez majice pored luksuznog belog automobila, pokazujući istetovirano telo.

Janjuš je u rukama držao i svog psa, dok se u pozadini video prelep planinski predeo, što ukazuje na to da vreme provodi van grada.

Očigledno je da mu boravak u prirodi prija, a ova objava izazvala je mnogo pozitivnih komentara njegovih pratilaca.

Nakon burnog perioda u rijalitiju, Janjuš je pronašao mir i sreću na planini, gde se opušta u društvu svog ljubimca.

Janjuš je preko tablica napisao "Vesna", što je inače, nasmejalo mnoge.

"Nisu mi džabe dali 400.000 evra"

Inače, Marko Janjušević Janjuš šokirao je nedavno, pre finala "Elite 9", javnost, kada je govorio o svom ugovoru.

On je u jednom momentu potpuno zaboravio na kamere i počeo da priča o onome o čemu učesnici strogo ćute.

-Malo mi je bilo da napolju zarađujem 14.000, hoću 19.000. Pa eto - izjavio je Janjuš, šokirajući sve, a zatim i pomenuo navodnu ukupnu cifru koju je dobio za učešće u ovom formatu. Nisu mi za džabe dali 400.000 evra - odjeknulo je imanjem.

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