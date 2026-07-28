Danas se održava veliko slavlje povodom rođenja deteta voditeljke Dee Đurđević, a ponosni otac stigao je prvi na veselje.

On je imao zanimljiv natpis na majici, gosti su ga cepali, a za medije je kratko prokomentarisao kako se sada oseća posle svega.

- Više sam se ja uplašio nego Dea, da vam kažem! Ona je to sve lagano podnela. Bilo je suza radosnica, volim je najviše na svetu, ona je najveći borac! Prvi utisci su fantastični, najsrećniji sam! Dea je birala ime, a devojčicu sam držao kad se rodila, al' na kratko, 5, 10 minuta - kratko je rekao tata.

Na svet donela devojčicu Iris

Inače, voditeljka Dea Đurđević se porodila i na svet je donela devojčicu Iris.

Dea Đurđević i njen nevenčani suprug Lazar danas su postali roditelji devojčice, a voditeljka TV Pink, kao i beba, osećaju se odlično.

Alo/Blic

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