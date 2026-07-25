Bivši partner Aneli Ahmić, Asmin Durdžić, izneo je tvrdnje da je u Austriji pokrenuo postupak zbog njihove ćerke Nore. Aneli Ahmić, drugoplasirana finalistkinja "Elite", odmah je otkrila svoju stranu priče.

- Prijavio sam policiji da je dete već tri godine van Austrije, ispričao sam situaciju. Rekli su da moram da dođem ja i advokat, da potpišemo to, da pokrenemo tužbu, da da advokat izjavu, pošto on mene zastupa u Austriji. On će to u ponedeljak da reši sa policijom, odmah se pokreće postupak preko suda, a potom Centar za socijalni rad... Pokrenuće se postupak da se dete vrati u Austriju. Sve dok traje suđenje ne može da se napusti Austrija - rekao je Asmin, pa dodao:

- Neće joj biti oduzeto dete, već mora da ga vrati u Austriju. Ukoliko to Aneli ne bude uradila, onda će joj nažalost biti oduzeto. Ja idem sa policijom da oduzmem dete, to stvarno ne želim. Ovo će joj biti samo mali znak da nikada u životu ništa nisam prijavio, da sada nauči ona, njena mama i sestra šta se dešava stvarno kada prijavim u Austriji to za dete.

Durdžić je otkrio i da planira odlazak u Dubrovnik kako bi pokušao da vidi naslednicu, ali je naglasio da od pravne borbe neće odustati:

- Što nije došla u Beograd, da vidim svoje dete? Idem 26. tamo, to nema veze sa tim, šta ako ona to samo igra za rijaliti, uđe u desetku i kaže: "Nema više deteta"? Šta onda da radim? Da slušam ponovo tri godine iste priče, da blamiram sebe, svoju porodicu? Našu Noru da blamiram, stvarno mi više ne pada na pamet. Sama je rekla: "On da je hteo da vidi dete, on bi nazvao policiju".

"Ne želi da vidi Noru"

Aneli, s druge strane, ne veruje u njegove reči.

- To su samo njegove budalaštine i šuplje priče - istakla je ona.

- Čim bude dao bilo kakve dokaze da je stvarno nekog prijavio ili pokrenuo postupak, onda ću mu verovati, a ovo je samo vadilica da ne dođe u Dubrovnik, da vidi svoju ćerku - poručila je Aneli za "Pink", dok je i njena majka Grofica bila šokirana Asminovim izjavama.

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