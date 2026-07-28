Govoreći o političkim kritikama usmerenim ka porodici predsednika Srbije, Ana Brnabić ocenila je da je neprihvatljivo da se politička borba vodi kroz napade na članove porodice.

- To da napadaju porodicu Aleksandra Vučića, da govore da mu otac nije otac, da mu je majka ovakva ili onakva, da njegova deca nisu njegova deca... rekla je Brnabić.

"Ako mogu njima, mogu svakome"

Brnabić je ocenila da porodica predsednika Srbije danas trpi ono čemu, kako tvrdi, sutra može biti izložena bilo koja druga porodica.

- Porodica Aleksandra Vučića svojim leđima brani sve ostale porodice u Srbiji. Zato što, ako oni mogu da budu izloženi tome, tome može biti izložena bilo koja druga porodica, samo zato što se neko u toj porodici ne slaže sa određenom politikom, izjavila je Brnabić.

Dodala je da smatra da političke razlike ne smeju biti razlog za napade na članove porodice bilo kog političkog aktera.