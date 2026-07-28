Kako prenosi CBS News, objavljeni su audio-snimci razgovora koje je Džozef Bajden vodio sa piscem Markom Luisom Cvonicerom tokom pripreme memoara "Obećaj mi, tata: Godina nade, teškoća i svrhe" iz 2017. godine.

Snimke i 117 strana transkripata objavila je organizacija Oversight Project, povezana sa konzervativnom Heritidž fondacijom, nakon što je Bajden izgubio višegodišnji sudski spor kojim je pokušavao da spreči njihovo objavljivanje.

Šta se čuje na snimcima?

Materijal je bio deo istrage specijalnog tužioca Roberta Hura o poverljivim dokumentima pronađenim u Bajdenovoj kući i privatnoj kancelariji.

Na pojedinim delovima snimaka Bajden govori o osetljivim spoljnopolitičkim pitanjima i pominje beleške za koje tvrdi da ih "drugi nisu znali".

U jednom razgovoru iz 2017. godine kaže da je "upravo pronašao sve poverljive stvari u prizemlju", aludirajući na dokumenta iz vremena kada je bio potpredsednik SAD.

Delovi za koje se procenilo da sadrže poverljive informacije redigovani su pre objavljivanja.

Rasprava o pamćenju ponovo otvorena

Na audio-zapisima se mogu čuti trenuci u kojima Bajden ima poteškoća da se seti pojedinih datuma i događaja, dok u drugim delovima detaljno opisuje sastanke i okolnosti na koje se njegove beleške odnose.

Specijalni tužilac Robert Hur ranije je odlučio da ne podigne optužnicu protiv Bajdena, navodeći, između ostalog, da bi porota bivšeg predsednika verovatno doživela kao "dobronamernu stariju osobu sa slabijim pamćenjem".

Predstavnici Oversight Projecta ocenili su da objavljeni materijal potvrđuje njihove tvrdnje o Bajdenovim kognitivnim sposobnostima, dok je njegov portparol Ti-Džej Daklo odbacio takve tvrdnje, ocenivši da je objavljivanje snimaka politički motivisano.

Bajden je prethodno pokušao da sudskim putem spreči objavljivanje materijala, ali je odustao od postupka nakon što je apelacioni sud odbio njegov zahtev, ocenivši da postoji značajan javni interes da snimci budu dostupni javnosti.

Izvor: CBS News, Tanjug.