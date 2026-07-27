Drama između bivših partnera Borislava Terzića i Milice Veličković ne prestaje ni nakon završetka "Elite 9", a u centru sukoba i dalje je njihova ćerka Barbara, te i dalje traje agonija oko starateljstva.

Dok Terza najavljuje sudsku borbu za očinstvo i pravo da viđa dete, u javnosti su se pojavile prepiske njegovog brata Miloša koje su izazvale veliku pažnju.

Sudeći po porukama koje su dospele u javnost, Milica je navodno planirala da ćerku ostavi kod porodice Terzić na mesec dana, ali se Miloš tome usprotivio, tvrdeći da iza takve odluke stoji inat, a ne želja za dogovorom.

- Opet ti kažem, ako hoće lepo da se dogovara za dete, može, ako ne, žao mi je. Bez inata, bez medija - napisao je Miloš izvesnoj Neni, na šta mu je ona odbrusila da se ponaša kao "poglavica", s obzirom na to da Milica niti ostavlja dete kod njega, niti od njega išta traži.

Uzvratio žestoko

Miloš joj nije ostao dužan, te je jasno stavio do znanja ko donosi odluke u njihovom domu:

- U ovoj kući jesam. Rekao sam ti da zna sa nama, dušu bismo joj dali, ovako samo problem. Rekao sam ti, to je stav i mog oca, znam šta mi je rekla, dete njoj služi da se inati, a ja to upravo ne dam.

Na Nenino pitanje zašto Terza ima pravo na sve i zašto Miloš uvek nađe opravdanje za brata koji je ostavio dete, Miloš je izneo ultimativni uslov pod kojim devojčica može biti kod njih.

- Ne treba mi to, ni meni ni mojoj porodici. To mi je rekla lično. Ne pričam ja o novcu, samo ti kažem šta Barbara ima ovde i šta joj otac ostavlja, a vi uporno da ništa ne pruža. Znam šta mi je rekla, ne može da mi kaže: "Dovešću je tu, pa se vi snalazite". Nisam se upecao, već znam da ona to planira. Nije meni što će dete biti tu, nego što za toliki period svi moramo da menjamo ritam i obaveze, za to mora dogovor, a ne: "Ja ću vam je dovesti, a vi vidite šta ćete" - objašnjavao je Miloš.

U međuvremenu, o celoj situaciji govorio je i Borislav Terzić tokom gostovanja u emisiji "Narod pita", gde je otkrio da će pravdu potražiti na sudu.

- Zahtevam da budem upisan kao otac i da mi dozvoljava da vidim dete. Moram da se zahvalim mojoj podršci jer nikada nisu rekli ružnu reč za Milicu. Želim da brinem o svom detetu, sređujem na spratu sobu za nju. Zbog tih stvari želim da to sve bude sudski i ne želim da mi brani da viđam dete kad se njoj digne ona stvar. Meni je žao što moram da idem na sud, ali očigledno devojka ne želi dogovor nikakav. Ja sam svestan svojih postupaka, ali mislim da dete ne treba da ispašta, mene je stvarno blam što moram javno da se prepucavam. Od mene Milica neće dobijati uvrede, ona je dobra majka i vide ljudi kako se ona ponaša prema Barbari. Ona će se jednog dana kajati, mi se samo blamiramo s ovim stvarima - rekao je Terza tada. Alo/Pink

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