Poznata starleta Maja Marinković ušla je u rijaliti "Elita 9" sa jednim od najvećih honorara u ovoj sezoni. Kako su ranije prenosili domaći mediji, njen nedeljni honorar iznosio je čak 10.000 evra, što je svrstava među najplaćenije učesnike rijalitija na domaćoj javnoj sceni. Reč je o izuzetno visokom iznosu, koji je izazvao veliku pažnju javnosti i potvrdio njen status jedne od najtraženijih rijaliti zvezda.

Malo ko može da se pohvali ugovorom takve vrednosti, zbog čega se o njenom honoraru mesecima govorilo u javnosti.

Za deset meseci provedenih u rijalitiju uspela je da zaradi čak oko 430.000 evra, te je Maja iz "Elite 9" zapravo izašla bogatija za skoro pola miliona evra.



Podsetimo, Maja Marinković progovorila je pred našim kamerama o vezi s Asminom Durdžićem, te istakla kako im izgleda život posle rijalitija. Prokomentarisala je potez Filipa Cara o kom se priča, ali i odnos sa ocem Radomirom Marinkovićem Takijem.

- Utisci su dobri, nisam još odmorila, na sto sam strana. Još par dana, pa idem na odmor. Taki više ne reaguje na moju vezu s Asminom. Ne meša se. Ovo je moja odluka. Strasti su se smirile. Mi razgovaramo, on ima svoje mišljenje, a Taki i ja smo po ceo dan na vezi, juče smo ceo dan proveli zajedno. Taki nema kontakt s Asminovim roditeljima. To što su oni grlili Aneli me ne zanima. Posle svega što je bilo na žurki više ne bih komentarisala. Car je podržao Staniju? O bivšima sve najbolje, ne zanima me ni to - rekla je Maja Marinković pred našim kamerama.



- S Asminom je sad manje tenzije, nemamo sprave. Bolje je napolju. Živimo zajedno, po ceo dan smo na sto strana. Frizeri, ono moje, znate... Iću ću kod njegovih kad on kaže. Ja protiv Aneli nemam apsolutno ništa. Bile smo korektne u poslednje vreme, ne mislim da je loš čovek - kazala je potom za "Blic".

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