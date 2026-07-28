Telo osobe koja je prošle nedelje nestala u Brodaru pronađeno je u Drini kod Višegrada, saopšteno je danas iz Republičke uprave civilne zaštite.

U potrazi su učestvovali pripadnici Republičke uprave civilne zaštite, Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Višegrad i ostalih lokalnih subjekata zaštite i spasavanja.

Policija je izvršila uviđaj, nakon čega su telo preuzele nadležne institucije.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević je pre šest dana uputio Upravi poziv da se uključi u potragu za čovekom nestalim na lokalitetu Brodar, nakon čega su pripadnici Civilne zaštite svakodnevno pretraživali vodotok i obale Drine.

Alo/RTRS

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