Učesnice "Elite 9" Stanija Dobrojević, Maja Marinković i Aneli Ahmić suočile su se sinoć u emisiji "Narod pita", gde je vrlo brzo došlo do žestoke rasprave. Napeta atmosfera i međusobne prozivke dovele su do pravog haosa u studiju, a njihova burna rasprava privukla je veliku pažnju gledalaca.

Najžešći okršaj dogodio se između Maje i Stanije, kada je Marinkovićeva rekla da je njena rivalka bila u kombinaciji sa njenim ocem Radomirom Takijem Marinkovićem.

Na direktno pitanje Darka Tanasijevića da li je njen otac bio intiman sa pobednicom "Elite 9", Maja je odgovorila potvrdno.

- Tebe boli istina. Pokazala je nemoć jer je bila kombinacija na jednu noć mom ocu - rekla je Maja.

Stanija joj nije ostala dužna.

- Pozivam ih na poligraf. On je jedna spdačina kome se smeju svi.

Rat se tu nije zaustavio, pa je Maja prešla i na komentarisanje Stanijinog izgleda, tvrdeći da je starleta "zaleđena u dvehiljaditim".

- Je l ovako izgleda pobednica? Došla sa haljinom od 30 evra - nije prestajala sa provokacijama Maja, nazivajući je "Sneguljicom", jer je "okitila studio kao da je Nova godina".

Dobrojevićeva je na njene uvrede uzvratila da je ona zapravo bila Majina mentorka i da ju je upravo ona vratila u medije.

Stanija je dodala i to da je sramota od Anelinog ponašanja, dok je za Maju istakla da je "ostrašćena zbog svoje prošlosti" i nazvala ih "budalama sa kojima mora da sedi u emisiji".

Aneli je potkačila Staniju, otkrivši da je nju ipak ona vratila u javnost:

- Vratila sam se u medije. Kada te neko linčuje, povučeš se, ostaviš. Nije htela da ostavi Asmina posle klupice.

Sukob je dodatno kulminirao kada je Asminov otac Staniji poslao poruku.

Mustafa na strani Stanije

Voditelj Darko Tanasijević pročitao je poruku u kojoj je Mustafa Durdžić zatražio Stanijin broj telefona preko Asmina Durdžića, uz komentar da su njegovog sina bivše partnerke "tukle kao vola u kupusu". U kasnijem uključenju, Mustafa je poslao poruku u kojoj navodi da se "budi rano, a nema snajki da ga bude kafom".

On je takođe pružio direktnu podršku Staniji, navodeći da je ona "sama, a one su sve na drugoj strani".

Mustafa je voditelju poslao i fotografiju cveta koji mu je Stanija ranije poklonila.

Maja Marinković je burno reagovala na ove poruke, ističući da je porodica Durdžić ne zanima i nazvavši ih "prevrtljivim ljudima" koji često menjaju stranu.

- Zabole me uvo za Durdžiće, ko su meni oni u životu, apsolutno me ne interesuje - izjavila je Maja.

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