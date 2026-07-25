Asmin Durdžić je otkrio da je svoju bivšu nevenčanu suprugu Aneli Ahmić prijavio nadležnim organima.

Kako je otkrio, već prvog dana iduće nedelje biće i ozvaničen početak njegove pravne borbe za ćerku Noru.

- Prijavio sam policiji da je dete već tri godine van Austrije, ispričao sam situaciju. Rekli su da moram da dođem ja i advokat, da potpišemo to, da pokrenemo tužbu, da advokat da izjavu, pošto on mene zastupa u Austriji. On će to u ponedeljak da reši sa policijom, odmah se pokreće postupak preko suda, a potom Centar za socijalni rad... Pokrenuće se postupak da se dete vrati u Austriju. Sve dok traje suđenje ne može da se napusti Austrija - objasnio je Asmin, a potom dodao:

- Aneli neće biti oduzeto dete, već mora da ga vrati u Austriju. Ukoliko to ne bude uradila, onda će joj nažalost biti oduzeto. Da idem sa policijom da oduzmem dete, to stvarno ne želim. Ovo će joj biti samo mali znak da nikada u životu ništa nisam prijavio, da sada nauči ona, njena mama i sestra šta se dešava stvarno kada ih prijavim.

"Ne želim više da blamiram ćerku"

Dok je govorio o njihovim prethodnim dogovorima koje su kovali dok su još bili u rijalitiju, Asmin je rekao da će otići u Dubrovnik, da pokuša da vidi dete, ali da od pravne borbe neće odustati, te da je Aneli mogla da mu ćerku dovede u Beograd da je vidi.

- Što nije došla u Beograd da vidim svoje dete? Idem 26. tamo, to nema veze sa tim, šta ako ona to samo igra za rijaliti, uđe u desetku i kaže: "Nema više deteta"? Šta onda da radim? Da slušam ponovo tri godine iste priče, da blamiram sebe, svoju porodicu? Našu Noru da blamiram, stvarno mi više ne pada na pamet. Sama je rekla: "On da je hteo da vidi dete, on bi nazvao policiju".

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